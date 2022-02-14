Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 14 Şubat 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte 2 trilyon doların altına geriledi.

Piyasalar yüzde 1.2 değer kaybederek 1 trilyon 966 milyar dolar seviyesine indi.

Coingecko'da yer alan verilere göre Bitcoin saat 11.10 itibariyle binde 1 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 42 bin 398 dolar olurken, piyasa hakimiyeti ise yüzde 40.83'e çıktı.

Ethereum cephesinde de düşüş görüldü. ETH'nin fiyatı yüzde 1.1 düşüşle 2 bin 889 dolara düştü.

Geçen haftanın en çok kazandıran kripto para birimlerinden Ripple da geriledi. Kazancının çoğunu korumayı başaran XRP yüzde 3.1 düşmesine rağmen 80 centin üzerinde kalmayı başardı.

Dogecoin cephesinde ise yükseliş görüldü. DOGE'un fiyatı binde 6 artarak 14 cente seviyelerinde kaldı.

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