Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 15 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Günlerdir kan kaybeden kripto para piyasaları son 24 saatte yeşile döndü.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre saat 9.00 itibariyle piyasaların toplam büyüklüğü yüzde 2.5 artarak 2.3 trilyon dolara ulaştı.

Bitcoin'deki yükseliş piyasanın üzerinde oldu. BTC'nin fiyatı yüzde 2.8 artarak 48 bin 160 dolara çıktı. BTC'nin piyasa hakimiyeti yüzde 39.5 oldu.

Ethereum da artış gösterdi. ETH'nin fiyatı yüzde 2.7 artarak 3 bin 856 dolara yükseldi.

Ripple cephesinde de yükseliş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 3.4 artarak 81 centi aştı.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Dogecoin'le Tesla satılacağını söylemesinin ardından DOGE'un fiyatı yükseldi. DOGE'un fiyatı son 24 saat yüzde 13.6 artarak 18 cente çıktı.

HERKES TRİLYONER OLDU

Kripto para borsası Coinbase'teki hata nedeniyle herkes trilyoner oldu. Buradan bilgi çeken CoinMarketCap'te kripto paraların değerleri binlerce kat artış gösterdi.

Bu durum nedeniyle dünya genelinde milyonlarca insan, dünyanın en zengin kişi Elon Musk'tan daha zengin oldu.

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