Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 15 Kasım 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Geçen hafta 3 trilyon doların altına inen kripto para piyasaları yeni haftaya yükselişle başladı.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre son 24 saatte piyasaların toplam değeri yüzde 1.4 artarak 3 trilyon 18 milyar dolar oldu.

Saat 08.40 itibariyle Bitcoin de yüzde 1.8 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 66 bin 34 dolar seviyesine çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 41.29' geldi.

Ethereum da yükseliş gösterdi. ETH'nin fiyatı aynı sürede yüzde 1.6 arttışla 4 bin 721 dolara yükseldi.

Ripple ise geçen haftaki kazancını korumayı başardı. XRP'nin fiyatı yüzde 2 artarak 1.21 dolarda kalmayı sürdürdü.

Dogecoin cephesinde ise değişikik yüzde 1'in altında kaldı. DOGE'un fiyatı binde 9 yükseldi ve 26 centte kaldı.

ÇİN'İN DİJİTAL PARADA STANDARDI BELİRLEMEK İSTİYOR

Çin Merkez Bankası'nın dijital yuan adımları biliniyor. Ülkede aktif cüzdan sayısı 120 milyonu geçerken işlem hacmi de 56 milyar yuana ulaştı.

Çin Merkez Bankası son olarak Avrupa Merkez Bankası ile iletişime geçti. Çin diğer ülkelerin geliştirdiği dijital paralardaki standartları ve ilkeleri öğrenmeye çalışıyor.

Yurtiçi ödemeler ve yurtdışı ödemeler dijital paranın iki farklı kolunu oluşturuyor. Uluslarası standartların belirlenmesinde Pekin yönetimi rol almak istiyor.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

