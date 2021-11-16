Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 16 Kasım 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Piyasalar son 24 saatte sert düşüş gösterdi. Coingecko'de yer alan verilere göre saat 9.00 itibariyle kripto para piyasaları yüzde 6.7 düşüş gösterdi.

Dün 3 trilyon doların üzerinde seyreden piyasaların toplam büyüklüğü 2.8 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin'deki değer kaybı ortalamanın üzerinde oldu. BTC yüzde 7.1 değer kayberek 61 bin 222 dolar seviyesine indi. BTC'nin piyasa hakimiyeti de yüzde 41.23'e düştü.

Ethereum'daki değer kaybı BTC'yi geride bıraktı. ETH'nin fiyatı yüzde 7.6 azalarak 4 bin 351 dolar oldu.

Ripple cephesinde de kayıp görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 6.8 düşere 1.13 dolar seviyesine geldi.

Dogecoin de düşüşten payını aldı. DOGE'un fiyatı yüzde 5 azalarak 25 centin altına indi.

BİDEN DARBESİ

ABD Başkan Joe Biden'ı imzaladığı tasarı piyasalardaki düşüşün tetikleyicisi oldu. Biden kripto paralar için vergi raporlama zorunluluğu getirdi.

Tasarıyla tüm brokerlar müşterilerini bildirmek zorunda kalacak. 10 bin doların üzerindeki para girişleri tıpkı standart borsa işlemleri gibi forma kaydedilecek.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

