Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 17 Ağustos 2021 BTC, Dogecoin ve XRP, Solana kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte yğzde 1.1 gerileyerek 2 trilyon 60 milyar dolara indi.

Piyasalarda düzeltme olarak algınan bu hareket esnasında Bitcoin de yüzde 2.4 değer kaybı yaşadı. BTC'nin fiyatı 46 bin 300 dolar seviyesine inerken piyasa hakimiyeti (dominans) yüzde 42.21 oldu.

BTC'nin ardından Ethereum'da da düşüş gözlemlendi. ETH'nin fiyatı yüzde 2.7 inerek 3 bin 194 dolar oldu.

Son bir haftanın en çok kar ettiren para birimlerinden olan Ripple ise yüzde 7.4 geriledi. XRP'nin fiyat 1.19 dolara indi.

Dogecoin ise dünkü seviyesini korumayı başardı. DOGE'un fiyatı yüzde 0.3 azaldı ve 33 cent oldu.

Son bir haftanın en çok konuşulan para birimlerinden Solana ise yükselmeye devam etti. Yedi günlük kazancı yüzde 83 olan SOL'un son 24 saatteki değer artışı yüzde 15 oldu. SOL şu anda 71 dolardan alıcı buluyor.

KPMG: KRİPTO HÜKÜMETLERİN DE İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Dünyanın önde gelen denetim firmalarından KPMG'ye göre 2021'in ikinci yarısına kripto para regülasyonları damga vuracak.

2021'deki yatırımın 8.7 milyar olduğu belirtildi. Kurumsal firmaların bir süredir kripto para dünyasına adım attığı ifade edildi.

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