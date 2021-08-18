Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 18 Ağustos 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Son günlerde artış gösteren kripto para piyasaları iki gündür düşüş yaşıyor.

Son 24 saatte piyasalar yüzde 3.9 azalarak 1 trilyon 987 milyar dolara indi. Böylece piyasalar yeniden 2 trilyon doların altına geriledi.

Piyasaların en büyük para birimi Bitcoin'deki dğer kaybı yüzde 2.2 oldu. BTC'nin biyatı 45 bin 280 dolara inerken piyasa hakimiyeti ise yüzde 42.80'e yükseldi.

BTC'nin ardından ikinci büyük para birimi Ethereum'daki değer kaybı ise daha fazla. ETH son 24 saatte yüzde 4.1 değer kaybetti ve 3065 dolara geriledi.

Ripple cephesinde de gerileme görüldü. XRP'nin deperi yüzde 5.8 azalarak 1.12 dolar oldu.

Milyarder girişimci Elon Musk'un desteğiyle rekor artış gören Dogecoin de düştü. DOGE'un fiyatı yüzde 9.7 inerek 30 cent seviyelerine indi.

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