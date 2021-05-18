Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 18 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları birkaç günlük düşüşün ardından son 24 saatte yükseldi.



Piyasalar genel olarak yüzde 5'ten fazla değer artışı yaşadı. Kripto para piyasalarının aktif büyüklüğü 2 trilyon 188 milyar dolar oldu.

Bir haftadır değer kaybeden Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.6 artış gösterdi ve 45 bin 340 doların üzerine çıktı. BTC'nin piyasa büyüklüğü 850 milyar dolara dayanırken piyasa hakimiyeti halen yüzde 39'da.

Ethereum da yüzde 6.4 değer kazanarak 3 bin 515 doları aştı. ETH'nin hakimiyeti yüzde 18'de ve piyasa değeri ise 405 milyar doların üzerinde.

Ripple da yüzde 10 değer kazanarak 1.54 doları aştı. Doge da 50 dolar cent oldu.

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