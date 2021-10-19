Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 19 Ekim 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Günlerdir yükselişte olan kripto para piyasalar son 24 saatte düzeltme yedi.

Coingecko'da yer alan verilere göre kripto para piyasaları binde 9 azalarak 2.6 trilyon doların altına indi.

Saat 11.00 itibariyle Bitcoin'in fiyatı binde 4 yükseldi ve 62 bin 299 dolara çıktı. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 45.21 seviyelerinde.

Ethereum tarafında ise düşüş görüldü. ETH'nin fiyatı binde 9 gerileyerek 3 bin 812 dolar oldu.

Ripple'da ise son 24 saatte değişiklik gözlemlenmedi. Fiyatı binde 1 oranında değişim gösterek XRP'nin fiyatı 1.09 dolarda sabit kaldı.

Öte yandan Dogecoin ise yüzde 3'e yakın yükseldi. DOGE'un fiyatı 25 cent bandına dayandı.

KRİPTO YATIRIM ÜRÜNLERİNDE REKOR

CoinShares'in raporuna göre kripto para yatırımları rekor kırdı. Piyasaya son 2 haftada 306 milyon dolarlık sermaye girişi oldu. Böylece kripto varlık yatırım ürünlerinin toplam değeri 72.3 milyar dolara çıktı.

Geçen hafta piyasalara 80 milyon dolar ek giriş oldu.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

