Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 19 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte büyük kayıp yaşadı. Aktif büyüklük yüzde 12'den fazla daralarak 2 trilyon doların altına indi.

1.9 trilyon dolar dolaylarında seyreden 26 Nisan'dan beri 2 trilyo ndoalrın üzerinde tutunmuştu.

Piyasaların rezerv para birimi Bitcoin de değer kaybediyor. BTC'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 14'e yakın azalış gösterdi ve 39 bin 179 dolar seviyelerine geriledi. BTC'nin piyasa hacmi 734 milyar dolara geriledi. Aynı zamanda dominans ise yüzde 39 seviyelerinde.

Son haftaların en çok kazandıran para birimlerinden Ethereum da kayıp yaşadı. ETH son 24 saatte yüzde 17'ye yakın değer kaybederek 3 bin doların altına indi. ETH'Deki 7 günlük değer kaybı ise yüzde 30.

Ripple diğer para birimlerine göre daha az değer kaybetti. XRP'nin kaybı yüzde 7 seviyelerinde oldu. XRP'nin fiyato 1.42 dolar.

Dogecoin sert düşüşün yaşandığı bir diğer para birimi oldu. DOGEdaki kayıp yüzde 17'nin üzerinde. DOGE 0.41 dolardan işlem görüyor.

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