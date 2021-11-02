Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 2 Kasım 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftaya düşüşle başlayan kripto para piyasaları yeniden yükseldi.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar 24 saatte yüzde 2.7 yükselerek 2 trilyon 790 milyar dolara çıktı.

Saat 10.15 itibariyle Bitcoin son 24 saatte binde 5 değer kazandı ve 61 bin 746 dolar seviyelerine yükseldi. BTC'deki değer artışı piyasaların altında kalınca Bitcoin hakimiyeti ise yüzde 41.74'e geriledi.

Ethereum cephesinde ise yüzde 2.1 yükseliş görüldü. ETH'nin fiyatı 4 bin 375 dolara çıktı.

Ripple'daki artış binde üç oranında oldu ancak bu artış XRP'yi 1.10 dolar seviyelerine taşıdı.

Dogecoin ise binde 3 artış gösterdi. DOGE halen 27 centten alıcı bulunuyor.

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