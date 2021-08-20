Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 20 Ağustos 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte bayram havası yaşadı.

İki gün üst üste düşüş gösteren borsalar yüzde 6.8 artış gösterdi ve 2.1 trilyon dolara yükseldi.

Coingecko'da yer alan verilere göre Bitcoin de yüzde 5.7 artış gösterdi. BTC'nin fiyatı 46 bin 985 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 42.08'e indi.

Ethereum'daki artış BTC'yi geride bıraktı. ETH'nin fiyatı yüzde 6.6 yükselerek 3 bin 216 dolara yükseldi.

Ripple da rakiplerini takip etti. XRP'nin fiyatı yüzde 7.3 artarak 1.22 dolara geldi.

Dogecoin de artış gösteren para birimleri arasına girdi. DOGE'un fiyat yüzde 5 yükselerek 31 cente çıktı.

ABD'Lİ DEV BANKADAN BTC FONU

ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, varlıklı müşterileri için Bitcoin fonu kurduğunu bildirdi.

Coindesk'te yer alan bilgilere göre Wells Fargo, NYDIG ve FS Investments şirketleriyle çalışacak. Ülkenin bir diğer bankacılık devi JPMorgan da NYDIG'le anlaşmıştı.

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