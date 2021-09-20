Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 20 Eylül 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte adeta kan kaybetti.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 07.30 itibariyle piyasalar yüzde 6.1 geriledi. Toplam piyasa değeri ise 2 trilyon 92 milyar dolara indi.

Kaybın başında yine her zamanki gibi Bitcoin bulunuyor. BTC'nin fiyatı yüzde 5.4 azalarak 45 bin 481 dolar oldu. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 41 seviyelerine yükseldi.

Ethereum'daki kayıp ise hem ortalamanın hem BTC'nin üzerinde. ETH'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 7.4 azalarak 3 bin 181 dolar oldu.

Diğer yandan Ripple uzun süre sonra 1 doların altına geriledi. XRP yüzde 9 değer kaybetti ve 97 cente düştü.

İlk 100'ün neredeyse tamamını etkileyen düşüşten Dogecoin de payını aldı. DOGE'un fiyatı yüzde 8 azalarak 22 cente indi.

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