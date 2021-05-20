Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 20 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki son 24 saat dünya genelinde milyonlarca kişinin uykularını kaçırdı, yatırımlarını batırdı.

Geçen hafta 2.5 trilyon dolara yakın bir değere sahip olan kripto para piyasası sadece son 24 saatte yüzde 12'den fazla değer kaybederek 1.7 milyar dolara düştü.

Türkiye saatiyle dün öğleden sonra yaşanan geri çekilmede piyasaların değer bir ara 1.5 trilyon dolar seviyelerine kadar gerilemişti.

Rezerv para birimi Bitcoin yine düşük dominans değerine tepki verdi. BTC'yle başlayan düşüş bütün piyasayı etkiledi. BTC, 30 bin dolara kadar düştükten sonra yükseldi. BTC son olarak 39 bin 370 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Son dönemlerin en çok kazandıran projelerinden Ethereum ise BTC gibi toparlanamadı. ETH'nin fiyatı 2 bin 555 dolar seviyelerinde.

Kısa süreliğine düşüşe direnen Ripple'da büyük değer kaybına uğradı. XRP fiyatı 1.13 dolara düşerek yüzde 20'ye yakın değer kaybetti.

Dogecoin de yüzde 11 değer kaybetti ve 34 cente düştü.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

