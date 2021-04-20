Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 20 Nisan 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Bitcoin, kripto para piyasalarında 55 bin dolar seviyesindeki yerini korurken, sosyal medyadaki 'DogeDay' paylaşımlarının ardından gözler Dogecoin'e çevrildi. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

ntv.com.tr 20.04.2021 - 08:00 | Son Güncelleme : 20.04.2021 - 08:01

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 20 Nisan 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

İlişkili Haberler

Artık şaka değil: Dogecoin 52 milyar doları aştı

Artık şaka değil: Dogecoin 52 milyar doları aştı

Pazar gününü düşüşle tamamladıktan sonra tekrar 55 bin dolar seviyesinde dengelenen Bitcoin, 55 bin 200 dolarlık fiyatla el değiştiriyor. 

Ethereum ise yüzde 5.3'lük bir düşüşle 2 bin 200 dolardan işlem görüyor.

Ripple'da düşüş yüzde 13'ü aşarken, satış fiyatı 1,31 dolara geriledi. 

GÖZLER DOGECOİN'DE

Elon Musk'ın da Twitter hesabından destek paylaşımları yaptığı Dogecoin, yükselişini sürdürüyor. Dogecoin, 0,42 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Özellikle sosyal medya kullanıcılarının yaptığı '20 Nisan Dünya Doge günü' paylaşımları kripto para piyasasında beklenti yaratırken, bu beklentiyi destekleyen resmi bir açıklama yapılmadı. 

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...