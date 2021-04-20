Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 20 Nisan 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Pazar gününü düşüşle tamamladıktan sonra tekrar 55 bin dolar seviyesinde dengelenen Bitcoin, 55 bin 200 dolarlık fiyatla el değiştiriyor.

Ethereum ise yüzde 5.3'lük bir düşüşle 2 bin 200 dolardan işlem görüyor.

Ripple'da düşüş yüzde 13'ü aşarken, satış fiyatı 1,31 dolara geriledi.

GÖZLER DOGECOİN'DE

Elon Musk'ın da Twitter hesabından destek paylaşımları yaptığı Dogecoin, yükselişini sürdürüyor. Dogecoin, 0,42 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Özellikle sosyal medya kullanıcılarının yaptığı '20 Nisan Dünya Doge günü' paylaşımları kripto para piyasasında beklenti yaratırken, bu beklentiyi destekleyen resmi bir açıklama yapılmadı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

