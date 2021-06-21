Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 21 Haziran 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yeni haftaya kötü başladı. Coingecko'da yer alan fiyatlara göre piyasaların toplam değeri yüzde 4 azalarak, 1 trilyon 471 milyar dolara geriledi.

Piyasaların en büyük para birimi Bitcoin ise yüzde 4.8 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 34 bin 225 dolara geriledi. BTC'nin piyasa değeri 643 milyar dolara düşerken, piyasa hakimiyeti yüzde 43.7 oldu.

Bitcoin'den sonra en 2. büyük para birimi Ethereum da yüzde 54 değer kaybetti. ETH'nin fiyatı 2 bin 93 dolara indi.

Dogecoin tarihi zirvesinin üçte iki oranında gerisine düştü. DOGE'un fiyatı son 24 saatte yüzde 8 azaldı ve 26 cent'e indi.

Ripple da son bir haftada en çok değer kaybeden dijital paralar arasında yerini aldı. XRP'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 6 azalarak 71 cent oldu.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

En büyük para birimi Bitcoin başta olmak üzere kripto para madenciliği bir süredir eleştiri konusu. Yüksek miktarda enerji tüketimine neden olan madenciliğin en fazla yapıldığı yer Çin.

BTC üretiminin yaklaşık yüzde 65'inin gerçekleştiği Çin bir süre önce aldığı madenleri kapatma kararını uygulamaya başladı.

Ülkedeki kripto para madenlerinin kapatılması toplam Bitcoin üretim gücünü (hashrate) sekteye uğrattı. Bunun piyasada yarattığı güvensizlikle başta BTC olmak üzere bütün kripto para birimleri gerilemeye başladı.

Çin'deki büyük kripto para madenciliği şirketleri üretimlerini yurtdışına taşıyor.

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