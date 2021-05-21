Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 21 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yeniden 1.8 trilyon doların üzerini gördü. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

21.05.2021 - 08:49

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 21 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasları hafta ortasında yaşadığı sert düşüşün ardından toplarlanmaya çalışıyor. 

Piyasaların aktif büyüklüğü son 24 saatte yüzde 5.4 artış göstererek 1.83 trilyon dolara yükseldi. 

Bitcoin toparlanmaya devam ederek 40 bin doları aştı. BTC'nin piyasa değer 750 milyar dolar olurken hakimiyeti yüzde 41 seviyelerinde. 

Ethereum da sert düşüşün ardından yükseliyor. ETH'nin fiyatı 2 bin 788 dolar oldu.

Ripple'ın fiyatı ise çok değişmedi. XRP halen 1.15 dolardan alıcı buluyor. 

Dün 30 cente kadar gerileyen Dogecoin yüzde 10 yükseldi. DOGE giyatı 39 cent oldu. 

 

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