Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 21 Ocak 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Bitcoin fiyatı, 2021 Ağustos ayından bu yana ilk kez 38 bin dolar seviyesine kadar düşerken, 24 saatlik kayıp oranı yüzde 7'yi aştı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler 21.01.2022 - 08:25

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 21 Ocak 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

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Fed'den 'dijital para' raporu

Fed'den 'dijital para' raporu

Kripto para piyasaları 21 Ocak 2022 sabahına düşüşle başladı.

'de son 24 saatte yatırımcıların kaybı yüzde 7'yi aşarken, Bitcoin fiyatı 38 bin dolar seviyesine kadar düştü.

Geçtiğimiz Kasım ayında 70 bin dolar seviyesini zorlayan Bitcoin, böylece Ağustos ayından bu yana ilk kez 38 bin dolar seviyesini gördü.

Ethereum'da ise kayıp yüzde 8'i aşarken, Ethereum fiyatı 2 bin 850 dolar seviyesine geriledi. 

Dogecoin fiyatı da yüzde 8'lik düşüşle 0,15 dolar seviyesine düştü.

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