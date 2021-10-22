Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 22 Ekim 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları günlerdir devam eden yükselişin ardına düzeltme gördü.

Piyasaların rengi son 24 saatte kırmızıya döndü. Coingecko'da yer alan bilgilere göre saat 9.30 itibariyle yüzde 1.3 düşüş yaşandı ve piyasalar 2.7 trilyon dolara indi.

Bitcoin'deki değer kaybı ise piyasaların üzerinde oldu. Bu nedenle BTC'nin dominansı (piyasa hakimiyeti) yüzde 44'e geriledi. BTC yüzde 2.8 değer kaybetti ve 63 bin 29 dolara düştü.

Ethereum'daki değer kaybı ise yüzde 1 seviyelerinde yaşandı. ETH'nin fiyatı 4 bin 135 dolar oldu.

Ripple ise beklediği yükselişi yaşayamadan düşüşe geçti. XRP'nin fiyatı yüzde 3.4 azalarak 1.1 dolara geriledi.

Dogecoin de piyasaya benzer bir performans gösterdi. DOGE'un fiyatı yüzde 2.4 düşerel 24 cent seviyelerine indi.

PAYPAL'IN KURUCUSUNUN BİTCOİN PİŞMANLIĞI

Elon Musk'la beraber PayPal'ın kurucuları arasında yer alan Peter Thiel'dan Bitcoin itirafı geldi. Thiel, zamanında Bitcoin'e yeterince yatırım yapmadığını söyledi.

Thiel bu kararının arkasında Bitcoin'in çok fazla yaygınlaştığı düşüncesinin yattığını söyledi. Thiel kripto para piyasasını en dürüst piyasa olarak nitelendirirken mevcut finansal düzenin patlamak üzere olduğunu öne sürdü.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

