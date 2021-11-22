Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 22 Kasım 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yeni haftaya sert düşüşle girdi.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 2.8 gerileyerek 2 trilyon 685 milyar dolara düştü.

Saat 9.00 itibariyle piyasaların öncü para birimi Bitcoin'deki düşüş ise yüzde 3.1 oldu. BTC'nin fiyatı 57 bin 350 dolara gerilerken piyasa hakimiyeti yüzde 40.32'ye indi.

Ethereum'daki düşüş ise BTC'nin üzerinde oldu. ETH'nin fiyatı aynı sürede yüzde 4.6 azaldı ve 4 bin 186 dolara geriledi. ETH'nin toplam piyasa değeri de 493 milyar dolar oldu.

Ripple cephesinde de düşüş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 4.2 azalışa 1.04 dolar seviyelerine indi.

Dogecoin de düşüşten payını alan kripto paralar arasına girdi. DOGE'un fiyatı yüzde 3.7 düşüşle 22 cente geriledi.

EL SALVADOR BİTCOİN ŞEHRİ KURACAK

Bitcoin'i ülkenin resmi para birimi haline getiren El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin şehri kuracaklarını açıkladı. Bukele, şehrin enerjisini yanardağdan alacağını ve KDV'den başka vergi uygulanmayacağını aktardı.

Bukele, "Buraya yatırım yapın ve istediğiniz kadar para kazanın" dedi. Bukele Bitcoin şehrinin 300 bin BTC'ye mal olacağını belirtti. 300 bin Bitcoin bugünün kuruyla 18 milyar dolar ediyor. El Salvador'un yıllık ekonomisi ise 25 milyar dolar büyüklüğünde.

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