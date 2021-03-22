Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 22 Mart 2020 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?

Kripto piyasaları 1.8 trilyon dolara ulaştı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

22.03.2021 - 07:45

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 22 Mart 2020 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?

Kripto para yatırımcıları günden güne artıyor. Piyasanın büyüklüğü 1.8 trilyon dolara ulaştı.

Hacmi 1 trilyon doları geçen Bitcoin (BTC) 57 bin 800 ABD doları / 467 bin Türk lirasından işlem görüyor. 

İkinci büyük kripto para Ethereum (ETH) ise 1792 ABD doları / 14 bin 502 Türk lirasından işlem görüyor. 

XRP Ripple'ın fiyatı ise 0.51 dolar cent / 4.12 lira. XRP son 24 saatte 15'ten fazla değer kazandı. 

Elon Musk'ın tweetleriyle oldukça değer kazanan DOGECOİN ise 0.057 cent / 0.46 Türk lirası değere sahip. 

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

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