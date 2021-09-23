Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 23 Eylül 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

kripto para piyasaları hafta başından beri düzenlik olarak düşüyordu. Coingecko'da yer alan bilgilere göre bu düşüş şimdilik sonra erdi.

Piyasaların aktif büyüklüğü yüzde 7.3 arttı. Böylece kripto paraların piyasa değeri 2 trilyon 55 milyar dolara yükselmiş oldu.

Saat 9.00 itibariyle Bitcoin'deki toparlanma piyasanın gerisinde kaldı. Bu da BTC'nin piyasa hakimiyetinin azalmasına neden oldu. BTC'nin fiyatı yüzde 4.8 artarak 43 bin 911 dolara çıktı. BTC'nin toplam piyasa değer 826 milyar dolara yükseldi.

Ethereum, son 24 saatte BTC'yi geride bırakarak yüzde 8.7 değer kazandı. ETH'nin fiyatı 3 bin 120 dolar oldu.

Ripple cephesinde de önemli bir toparlanma görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 7.6 arttı. XRP böylece yeniden 1 dolara yükseldi.

Dogecoin de yükselen kripto paralar arasında yer aldı. DOGE'un fiyatı yüzde 7.2 artarak 22 cent çıktı.

EN ÇOK YÜKSELEN 5 COİN

Arweave (AR) yüzde 30 artış

Terra (LUNA) yüzde 26.1 artış

Fantom (FTM) yüzde 24.5 artış

Cosmos (ATOM) yüzde 24.1

Avalanche (AVAX) yüzde 22.3 artış.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

