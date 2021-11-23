Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 23 Kasım 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları düşüşle başladığı haftanın ikinci gününde sabit kaldı.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 9.30 itibariyle son 24 saatte değişiklik binde 1'in altında kaldı.

Kripto paraların piyasa değeri 2 trilyon 670 milyar dolarda seyrediyor.

Bitcoin'de ise başka bir senaryo görüldü. Piyasaların ortalaması sabit kalırken BTC yüzde 1.8 oranında değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 56 bin 335 dolara geriledi. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 39.91'e düştü. Böylece BTC'nin hakimiyeti uzun süre sonra yüzde 40'ın altını gördü.

Ethereum da değer kaybeden birimler arasında yer aldı. ETH'nin düşüşü yüzde 1 seviyesinde oldu. ETH'nin fiyatı 4 bin 136 dolar seviyelerinde.

Ripple ise binde 1 oranında değer kazandı. XRP'nin fiyatı 1.04 dolarda sabit kaldı.

Dogecoin ise değer kaybı yaşadı. DOGE'un fiyatı yüzde 1.2 azaldı 22 centte kalmaya devam etti.

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