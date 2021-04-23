Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? (23 Nisan 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Bitcoin, analistlerin "fiyat düzeltmesi, ayı piyasası ve fırtına öncesi sessizlik" gibi teknik terimlerle açıkladığı iniş-çıkışlı hareketlerle, 48,827 doları gördükten sonra, 50 bin doların üzerine döndü. Kripto piyasalarına gelen genel satışların etkisiyle, birimin piyasa hacmi 1.0 trilyon doların altına, toplam piyasa hacmi de 2.0 trilyon doların altına geriledi.



Son 24 saat içinde 48,827.71 ve 55,410.23 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 6.75 düşüşle 50,189.53 dolara inerken, birimin haftalık kaybı yüzde 20.17 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 66 milyar dolar düşüşle 940.54 milyar dolara geriledi.



Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 5.72 düşüşle 2,277.11 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 8.45 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 264.49 milyar dolar düzeyine geriledi.



Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 10.40 düşüşle 495.38 dolara gerilerken, haftalık kaybı da yüzde 4.86 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 76.44 milyar dolara geriledi.



Tüm piyasalarda toplam hacim de, 1.83 trilyon dolar ile yeniden 2.0 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.



Kripto para piyasalarına gelen alımlar ve toparlanmanın etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 95 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.



Toplam 9,434 kripto para biriminin işlem gördüğü 369 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 51.2'sini Bitcoin, yüzde 14.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 256 milyar dolar düzeyindeydi.



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