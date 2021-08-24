Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 24 Ağustos 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarının toplam büyüklüğü son 24 saatte değişiklik göstermedi.



Bitcoin dün 50 bin doların üzerini görmüştü. Ancak BTC bu seviyelerde tutunmayı başaramadı. Bitcoin'in fiyatı yüzde 1.5 gerileyerek 49 bin 500 dolar seviyelerine geldi.



Ethereum'un fiyatında ise değişiklik görülmedi. ETH'nin fiyatı 3 bin 337 dolar seviyelerinde geziniyor.



DOGE yüzde 2 değer kaybederek 31 cente geriledi. Ripple ise yüzde 0.5 değer kaybetti. XRP'nin fiyatı 1.24 dolar oldu.

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