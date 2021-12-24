Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 24 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto piyasalar son 24 saatte yatırımcıyı sevindirdi. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler 24.12.2021 - 09:37

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 24 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Geçen hafta yatırımcısını üzen kripto para piyasaları bu hafta zam tersi bir resim çiziyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 9.30 itibariyle piyasalar son 24 saatte yüzde 4.4 yükseldi.

Piyasaların toplam değeri 2.5 trilyon doları aşmış oldu. ise aynı sürede yüzde 4.8 yükseliş gösterdi. BTC'nin fiyatı 51 bin dolar olurken, dominansı ise 38.55 seviyesine çıktı. 

Ethereum da artan kripto paralar arasında girdi. ETH'nin fiyatı yüzde 2.9 artışla 4 bin 91 dolara çıktı. ETH dün 4 bin doların altına seyrediyordu. 

Günlerdir yatırımcısını güldüren Ripple son 24 saatte düzeltme gördü. XRP'nin fiyatı yüzde 3.5 azalarak 96 cente geriledi. Ripple dün 1 doları görmüştü.

Dogecoin'deki yükseliş ise yüzde 3.1 oldu. DOGE'un fiyatı 18 centin üzerine çıktı. 

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