Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 24 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Geçen hafta yatırımcısını üzen kripto para piyasaları bu hafta zam tersi bir resim çiziyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 9.30 itibariyle piyasalar son 24 saatte yüzde 4.4 yükseldi.

Piyasaların toplam değeri 2.5 trilyon doları aşmış oldu. Bitcoin ise aynı sürede yüzde 4.8 yükseliş gösterdi. BTC'nin fiyatı 51 bin dolar olurken, dominansı ise 38.55 seviyesine çıktı.

Ethereum da artan kripto paralar arasında girdi. ETH'nin fiyatı yüzde 2.9 artışla 4 bin 91 dolara çıktı. ETH dün 4 bin doların altına seyrediyordu.

Günlerdir yatırımcısını güldüren Ripple son 24 saatte düzeltme gördü. XRP'nin fiyatı yüzde 3.5 azalarak 96 cente geriledi. Ripple dün 1 doları görmüştü.

Dogecoin'deki yükseliş ise yüzde 3.1 oldu. DOGE'un fiyatı 18 centin üzerine çıktı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

