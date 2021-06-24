Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 24 Haziran 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarının toplam değeri son 24 saatte değişmedi.

Piyasaların büyüklüğü 1.4 trilyon dolarda değerinde. Piyasaların öncü kripto para birimi Bitcoin son 24 saate yüzde 1 değer kaybederek 33 bin 339 dolara geriledi. BTC'nin piyasa hakimiyeti yüzde 44.79 oldu.

Ethereum ise yüzde 1.4 değer kaybederek 24 saat sonra yeniden 2 bin doların altına geriledi. ETH'nin piyasa büyüklüğü ise 227 milyar dolar değerinde.

Yeniden kurucusunun yatırım yaptığı Dogecoin ise son 24 saati yüzde 10 değer artışıyla kapattı. DOGE'un fiyatı 23 cent oldu.

Ripple ise düşüşünü durdurdu. XRP'nin fiyatı yüzde 1,6 artarak 64 cente geldi.

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