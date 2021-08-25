Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 25 Ağustos 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Geçen hafta hızlı bir yükseliş yaşayan kripto para piyasaları yeni haftada gerilemeye başladı.

Piyasaların aktif büyüklüğü son 24 saatte yüzde 2.8 daralarak 2.16 trilyon dolara geriledi.

Öncü kripto para birimi Bitcoin de aynı sürede yüzde 2.4 değer kaybetti. Dün 50 binin altına inen BTC bugün de 48 bin 432 dolara düştü. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 42.2 seviyelerinde.

Ethereum cephesindeki gerileme daha büyük oldu. ETH yüzde 3.8 değer kaybıyla 3 bin 208 dolara indi.

Geçen hafta 1.3 dolara kadar çıkan Ripple'daki düşüş devam ediyor. XRP'nin fiyatı yüzde 5.3 azalarak 1.17 dolara düştü.

Son olarak geçen hafta milyarder girişimci Elon Musk'un geçen haftaki açıklamasıyla 30 centi aşan Dogecoin de düştü. DOGE'un fiyatı yüzde 6.1 azalarak 29 cent oldu.

SEC - RIPPLE CEPHESİNDE UZLAŞMA UMUDU AZALIYOR

Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki kavga devam ediyor. Kripto paraların geleceğine ilişkin kilometre taşı olacak davada taraflar uzatma istedi.

Davayı yakından takip eden avukat James K. Filan da konuya ilişkin açıklama yaptı. Filan, "Bu davanın yakında çözüleceğini düşünen herkes, tekrar düşünmelidir" dedi.

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