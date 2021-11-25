Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 25 Kasım 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftanın ilk gününde sert düşüş yaşayan piyasalar daha sonra sabit seyretmişti.

Son 24 saatte Bitcoin başta olmak üzere piyasalarda artış görüldü.

Saat 9.30 itibariyle piyasaların toplam büyüklüğü binde 9 artış gösterdi ve 2.7 trilyon doları aştı.

Coingecko'da yer alan verilere göre Bitcoin aynı sürede yüzde 1.8 artış gösterdi. BTC'nin fiyatı 57 bin 235 dolar olarken dominansı ise yüzde 39.74'e yükseldi.

Ethereum'da da yükseliş görüldü. ETH yüzde 1.3 yükselerek 4 bin 287 dolara çıktı.

Ripple ise son 24 saatte değişiklik göstermedi. XRP 1.03 dolardan alıcı buluyor.

Öte yandan Dogecoin ise düşüş gösterdi. DOGE'un fiyatı yğzde 1.2 azalışla 21 cent seviyelerine indi.

7 GÜNLÜK PERFORMANS

Bitcoin ve piyasalar bugün yükselişe geçmiş olsa da halen geçen haftaki seviyelere gelemedi. Son 7 günlük verilere bakıldığında Bitcoin yüzde 5.7, ETH binde 5, XRP yüzde 6.2 ve DOGE ise yüzde 9 gerilemiş gözüküyor.

BİTCOİN'E ÖZEL NÜKLEER SANTRAL

Dünyanın önde gelen ekonomi gazetelerinden Nikkei Asia'da yer alan bir habere göre Bitcoin madenciliği için özel bir nükleer santral kurulabilir.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, madencilikte kullanılacak enerji için böyle bir öneride bulundu. Tokayev kararın tepki toplayabileceğini söyledi.

Ülkedeki tek nükleer santral 1999'da kapatılmıştı. Kazakistan uranyum zengini bir ülke. Dünyadaki uranyumun yüzde 41'i Kazakistan'dan çıkartılıyor ancak Sovyetler Birliği döneminde ülke nükleer silah test alanı olarak kullanıldı.

Bu nedenle Kazakistan halkı nükleer yatırımlara karşı mesafeli duruyor.

Çin'in kripto para madenciliğini yasaklamasının ardından BTC çiftliklerinin gittiği ülkelerden biri de Kazakistan olmuştu. BTC hash oranının yüzde 18'i Kazakistan'da üretiliyor. Bu veriler Kazakistan'da madenciliğin son aylarda dört katına çıktığını gösteriyor. Kazakistan, ABD'nin ardından Bitcoin üretiminin en fazla yapıldığı ülke konumunda.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

