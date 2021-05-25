Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 25 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 11'den fazla artış gösterdi. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

25.05.2021 - 07:47

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 25 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Dün sabah saatlerinde 1.5 trilyon doların altını gören kripto para piyasaları yüzde 11'den fazla artış yaşadı. Piyasaların aktif büyüklüğü 1 trilyon 673 milyar doların üzerine çıktı. 

Bitcoin de yüzde 9 yükseliş gösterdi. BTC'nin fiyatı 38 bin doların üzerine çıkarken BTC hakimiyeti yüzde 43'e geriledi. 

Ethereum ciddi bir toplarlanma yaşadı. ETH'nin fiyatı yüzde 21 yükselerek 2 bin 575 doları aştı. 

Dün 80 cente kadar gerileyen Ripple da toparlandı. XRP fiyatı yüzde 21 artış göstererek 96 cent oldu. 

Dogecoin de dün 30 centin altını gördükten sonra yükseldi. DOGE fiyatı yüzde 15 artarak 35 cent'e dayandı.

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