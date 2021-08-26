Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 26 Haziran 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları üç gün üste üste düşüş gösterdi. Piyasaların aktif büyüklüğü son 24 saatte yüzde 15 azalarak 2.1 trilyon dolar seviyelerine geldi.

Bitcoin'in fiyatı da aynı sürede yüzde 2.3 azaldı. BTC'nin fiyatı 47 bin 468 dolara inerken piyasa hakimiyeti yüzde 42.5 oldu.

Ethereum'daki düşüş yine BTC'nin önüne geçti. ETH'nin fiyatı yüzde 2.3 azalışla 3 bin 127 dolar seviyelerine geriledi.

SEC'le davasında uzatma isteyen Ripple da yine düşüş gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 3.6 azalışla 1.13 dolar seviyelerine indi.

Geçen hafta 30 centin üzerine çıkan Dogecoin burada tutunamadı. DOGE'un fiyatı yüzde 4.4 azalarak 28 cent oldu.

MORGAN STANLEY ÇOK SAYIDA BTC'YE SAHİP İDDİASI

ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley'in çok sayıda Grayscale Bitcoin Trust hissesine sahip olduğu iddia edildi.

Bitcoin yatırım fonu olan GBTC hissesi alabilmek için BTC sahib iolmak gerekiyor. Bu da Morgan Stanley'in BTC sahibi olduğu anlamına geliyor.

MS'nin 30 bin doların altına inen BTC'de alım fırsatı gördüğü be yaklaşık 928 bin 51 hisselik bir yatırım yaptığı belirtildi.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

