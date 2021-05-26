Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 26 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yaşadığı toparlanmayla yönünü 2 trilyon dolara çevirmiş durumda. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

26.05.2021 - 08:25

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 26 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 1.8 trilyon dolara yaklaştı. 

Bitcoin'in fiyatı yüzde 3'ten fazla artış kazandı ve 39 bin 332 doları aştı. BTC'nin piyasa değeri 736 milyar dolara yükselirken piyasa hakimiyeti yüzde 41'e düştü. 

Ethereum yüzde 9 değer kazanarak 2 bin 819 dolara yükseldi. ETH'nin dominansı ise yüzde 18 oldu. 

Ripple yükselişini devam ettirdi. XRP fiyatı yüzde 6 artış gösterdi ve yeniden 1.03 dolara ulaştı. 

DOGE coin ise 35 cente yükseldi. 

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