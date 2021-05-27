Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 27 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Bitcoin ödemeleri ve madenciliğine dair gelen olumsuz haberler BTC'nin ve kripto para piyasasının yönünü etkilemeye devam ediyor.

Kripto para piyasalarının büyüklüğü son 24 saatte yüzde 2.4 azalarak 1.73 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin'in fiyatı ise aynı sürede yüzde 5 azaldı. Son 24 saatte bir ara 40 bin doları aşan BTC'nin fiyatı 38 bin 60 dolar seviyelerinde. BTC'nin toplam piyasa değeri 712 milyar dolara gerilerken dominans seviyesi ise yüzde 41'de.

Tıpkı BTC gibi Ethereum cephesinde de yüzde 5'lik bir gerileme yaşandı. ETH'nin fiyatı 2 bin 730 dolara düştü.

Dün 1 doları bandını aşan Ripple tekrar geriledi. XRP yüzde 7'den fazla değer kaybederek 97 dolar centten işlem görmeye başladı.

Oynaklığı yüksek olan Dogecoin de yüzde 7'den fazla değer kaybetti. DOGE fiyatı 33 cente geriledi.

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