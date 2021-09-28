Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 28 Eylül 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Geçen hafta Çin'den gelen olumsuz haberlerle sarsılan kripto para borsaları ardından toparlanmıştı.

Ancak son 24 saatlik verilere bakıldığın piyasalarda yeniden bir düşüş gözlemlendi.

Kripto paraların piyasa değeri yüzde 3.6 azaldı ve 1 trilyon 968 milyar dolara indi.

Bitcoin'deki değer kaybı da yüzde 3.6 oldu. BTC'nin fiyatı 42 bin 553 dolara geriledi.

Ethereum cephesinde ise kayıp yüzde 5.8 seviyelerine çıktı. ETH'nin fiyatı 2 bin 954 dolara düşerken toplam piyasa değeri de 350 milyar doların altını gördü.

Ripple ise yüzde 3.7 değer kaybetti. XRP'nin fiyatı 93 cente geriledi.

Dogecoin de son 24 saatte değer kaybı yaşayan kripto para birimleri arasındaydı. DOGE'un fiyatı 20 centte kaldı.

BTC'DE 100 BİN DOLAR TAHMİNİ ERKEN GERÇEKLEŞEBİLİR

SEC cephesinden Bitcoin ETF'sine (Borsa yatırım fonu) yeşil ışık geleceği iddia edildi. Bitcoin ETH gerçekleştiğinde BTC'nin fiyatının artması bekleniyor.

Bloomberg Intelligence analistlerinden Mike McGlone'a göre BTC 100 bin dolar seviyesine çıkacak. McGlone, BTC'nin bu seviyeyi yılbaşından önce görebileceğini öne sürdü.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI