Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 28 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaarının büyüklüğü 1.7 trilyon doların üzerinde durmaya devam ediyor.

Saat 08.40 itibariyle Bitcoin'in değeri yüzde 1 azalarak 37 bin 385 dolar oldu. BTC'nin piyasa hacmi ise 700 milyar doların altına düştü. BTC'nin hakimiyeti halen yüzde 41 seviyelerinde.

Ethereum da BTC seviyelerinde azalış gösterdi. ETH'nin fiyatı yüzde 1 düşerek 2 bin 667 dolar oldu.

Ripple da yüzde 2 kayıp yaşadı. XRP'nin fiyatı 94 cente düştü.

Dogecoin'in fiyatı ise son 24 saatte değişmedi. DOGE'un fiyatı 33 dolar centte.

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