Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 28 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte değişiklik göstermedi. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

28.05.2021 - 08:40

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 28 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaarının büyüklüğü 1.7 trilyon doların üzerinde durmaya devam ediyor. 

Saat 08.40 itibariyle Bitcoin'in değeri yüzde 1 azalarak 37 bin 385 dolar oldu. BTC'nin piyasa hacmi ise 700 milyar doların altına düştü. BTC'nin hakimiyeti halen yüzde 41 seviyelerinde. 

Ethereum da BTC seviyelerinde azalış gösterdi. ETH'nin fiyatı yüzde 1 düşerek 2 bin 667 dolar oldu. 

Ripple da yüzde 2 kayıp yaşadı. XRP'nin fiyatı 94 cente düştü. 

Dogecoin'in fiyatı ise son 24 saatte değişmedi. DOGE'un fiyatı 33 dolar centte. 

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...