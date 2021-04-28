Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 28 Nisan 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki toparlanma haftasında olumlu hava devam ediyor.

Toplam piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.4 artarak 2 trilyon 150 milyar doların üzerine çıktı.

Piyasaların ana parabirimi Bitcoin de yüzde 1.3 artış gerçekleştirdi. Gün içerisinde 55 bin doların üzerine çıkan BTC şu anda 54 bin 750 dolardan işlem görüyor.

Geçen haftaki düşüşten en az etkilenen para birimlerinden Ethereum ise rekorlarına devam ediyor. ETH bir ara 2 bin 700 doları aşarak en yüksek seviye rekorunu tazeledi. Şu anda ETH'nin fiyatı 2 bin 620 dolar civarında.

Ripple dünkü hızlı değer artışının ardından biraz durulmuş durumda. XRP son 24 saatte yüzde 4'ten fazla değer kaybı yaşasa da 1.37 dolardan işlem görüyor.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın paylaşımlarının ardından yüksek değer kazanan Dogecoin ise haftalık kaybına devam ediyor. DOGE son 24 saatte yüzde 2'ye yakın gerileyerek 26 dolar cent'e fiyatlandı.

Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 48'de duruyor. ETH'nin hakimiyeti ise yüzde 14.

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