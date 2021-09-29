Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 29 Eylül 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Dünkü düşüşün ardından kripto para piyasalarından toparlanma sinyalleri geldi.

Coingecko'da yer alan verilere göre kripto paraların toplam piyasa değeri yüzde 1 yükselerek 1 trilyon 965 milyar dolara geldi.

Bitcoin'deki yükseliş ise piyasaların üzerinde oldu. BTC'nin fiyatı yüzde 1.8 artışla 42 bin 567 dolara yükselirken piyasa hakimiyeti ise yüzde 40.78'de.

Ethereum'daki değer kazancı BTC'nin ardında kaldı. ETH'nin fiyatı yüzde 1.5 artışla 2 bin 940'a çıktı.

Ripple cephesinde son 24 saat daha sakin geçti. Ripple'ın fiyatı yüzde 0.5 artış gösterdi ve 92 centte kaldı.

Dogecoin de aynı sürede yüzde 0.3 artış gösterdi. DOGE'un fiyatı 20 cent seviyelerinde seyrediyor.

PARANIN MERKEZİ İSVİÇRE'DEN KRİPTO FONUNA ONAY

Bankacılık işlemlerinin oldukça popüler olduğu İsviçre'den kripto para hamlesi geldi.

Ülkede finans piyasalarını denetleyen FINMA kripto para fonuna ilk kez onay verdi.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

