Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 3 Ağustos 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarında bu hafta değer kaybı sürüyor. Piyasalar son 24 saatte yüzde 2.7 geriledi ve 1.61 trilyon dolara indi.

Bitcoin'deki değer kaybı yüzde 3.9 oldu. BTC 38 bin 326 dolar seviyesine geriledi.

Ethereum da yüzde 3'ten fazla değer kaybetti. ETH'nin fiyatı 2 bin 480 dolara indi.

Geçen haftanın en karlı kripto para birimleri arasında yer alan Ripple da değer kaybetmeye devam ediyor. XRP'nin fiyatı yüzde 2.6 gerileyerek 71 cent seviyerine düştü.

Dogecoin yeniden 20 centin altına geriledi. DOGE'un fiyatı yüzde 4.2 azaldı ve 19 cent oldu.

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Geçen hafta yaptığı atakla yatırımcısını sevindiren BTC bu hafta düşüşe geçti.

Uzmanların tahminlerine göre ABD'deki vergi yasası çalışmaları piyasalarda bir endişe yaratmış olabilir.

Bir diğer tahmin ise dünyanın en büyük petrol üreticisi Saudi Aramco'nun BTC madenciliği yapacağı iddia edilmişti. Şirket bu iddiaları yalanlamıştı.

Bir diğer tahmin ise 42 bin dolar seviyesinin BTC için önemli direnç noktası olduğu yönünde. 42 bin doları aşamayan Bitcoin'in aşağı yönlü bir düzeltme yediği belirtiliyor.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

