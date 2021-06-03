Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 3 Haziran 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 6'ya yakın değer kazandı. Piyasalar uzun bir aradan sonra 1.8 trilyon dolar büyüklüğe yükseldi.

Saat 11 itibariyle Bitcoin yüzde 3.5 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 38 bin 653 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 40 seviyelerinde seyrediyor.

İkinci büyük kripto para biriminde de artış görüldü. ETH yüzde 5'e yakın değer kazanarak 2 bin 824 dolar oldu.

Dogecoin bugün de yükselerek bir eşiği aştı. DOGE fiyatı son 24 saatte yüzde 7 değer kazanarak 42 cent oldu. DOGE uzun bir süre sonra 40 centin üzerine çıktı.

Ripple'da ise fiyat değişimi görülmedi. XRP fiyatı 1.03 dolarda seyrediyor.

BNB YENİDEN YÜKSELDİ

Binance borsasının para birimi BNB son 24 saatte yüzde 10 artış gösterdi. BNB fiyatı 412 dolar olurken, BNB yeniden en büyük üçüncü kripto para birimi oldu.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

