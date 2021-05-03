Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 3 Nisan 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarında geçen haftaki olumlu hava bu hafta başlangıcında da devam ediyor.

Piyasaların aktif büyüklüğü son 24 saatte yüzde 1'den fazla artış göstererek 2 trilyon 345 milyar doların üzerine çıktı.

Kripto piyasasının ana para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2'ye yakın değer kazanarak 57 bin 984 dolar oldu. BTC'nin hakimiyeti yüzde 46'da kalırken, piyasa değeri 1 trilyon 83 milyar dolarda.

Hızlı artışı devam eden Ethereum'daki yükseliş son 24 saatte yüzde 6'nın üzerinde. ETH fiyatı gün içinde ilk kez 3 bin doları geçti ve 3100 dolara dayandı. ETH'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 15'te.

Son 1 haftanın en çok kazandıran kripto paralarından Ripple da yükseliyor. XRP'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 2.6 artış göstererek 1.62 dolara geldi. XRP'nin son yedi günlük kazancı ise yüzde 50'den fazla.

Dogecoin de yükselişine devam ediyor. Tıpkı XRP gibi son bir haftada yatırımcısına yüzde 50 kazandıran DOGE'un fiyatı 38 dolar cente yükseldi.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

