Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 3 Ocak 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları 2022'nin ilk haftasına sakin başladı.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasaları son 24 saatte bin 3 artış göstererek 2 trilyon 373 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Saat 11.30 itibariyle Bitcoin'deki yükseliş ise binde 2 oldu. BTC'nin fiyatı 47 bin 131 dolar seviyelerinde seyrederken piyasa hakimiyeti yüzde 37.56'ya geriledi.

Ethereum'daki yükseliş ise BTC'yi aştı. ETH'nin fiyatı yüzde 2.2 artarak 3 bin 821 dolara çıktı.

Ripple cephesinde de sakinlik hakim. XRP'nin fiyatı binde 6 artışla 84 seviyesinde kalmaya devam etti.

Dogecoin'deki yükseliş de rakipleri gibi bindelik seviyede oldu. DOGE binde 6 değer kazanarak 17 cente çıktı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

