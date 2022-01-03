Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 3 Ocak 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları 2022'in ilk haftasına girdi. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 03.01.2022 - 11:29

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 3 Ocak 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları 2022'nin ilk haftasına sakin başladı.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasaları son 24 saatte bin 3 artış göstererek 2 trilyon 373 milyar dolar seviyesine yükseldi. 

Saat 11.30 itibariyle 'deki yükseliş ise binde 2 oldu. BTC'nin fiyatı 47 bin 131 dolar seviyelerinde seyrederken piyasa hakimiyeti yüzde 37.56'ya geriledi. 

Ethereum'daki yükseliş ise BTC'yi aştı. ETH'nin fiyatı yüzde 2.2 artarak 3 bin 821 dolara çıktı. 

Ripple cephesinde de sakinlik hakim. XRP'nin fiyatı binde 6 artışla 84 seviyesinde kalmaya devam etti. 

Dogecoin'deki yükseliş de rakipleri gibi bindelik seviyede oldu. DOGE binde 6 değer kazanarak 17 cente çıktı. 

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...