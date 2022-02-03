Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 3 Şubat 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Pazartesi sabahı yüzde 5'e yakın değer kazanan kripto para piyasaları son 24 saatte düştü.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 9.30 itibariyle piyasalar yüzde 3.9 değer kaybederek 1 trilyon 780 milyar dolara geriledi.

Bitcoin'deki değer kaybı ise piyasaların üzerinde oldu. BTC'nin fiyatı yüzde 4.1 azlarak 36 bin 945 dolar seviyesine indi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 39.33'e düştü.

Pazartesi sabahının en çok kazandıran kripto paralarından Ethereum da düşüş gösterdi. ETH'nin değeri yüzde 4.7 azalarak 2 bin 648 dolara geldi.

Ripple ve Dogecoin'de de düşüş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 3.8 azalarak 60 cent olurken DOGE'un fiyatı ise yüzde 3.4 azalışla 13 cent seviyelerine indi.

324 MİLYON DOLARLIK ETH ÇALINDI

Ethereum için wormhole (solucan deliği) olarak işlem yapan platformlardan biri saldırıya uğradı. Ortaya çıkan bilgilere göre 120 bin wETH çalındı.

Bu saldırıda 324 milyon doların siber korsanların eline geçtiği anlamına geliyor. Saldırı en büyük kripto para hırsızlıkları arasına girdi.

Wormhole adındaki platformda işlemler askıya alındı. Solucan delikleri blokzincirler arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Wormhole adındaki platformun Solana ve Ethereum zincirleri arasındaki popüler solucan deliklerinden biri olduğu belirtildi.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

