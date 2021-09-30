Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 30 Eylül 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftaya düşüşle başlayan kripto para piyasaları son 24 saatte yükselişe geçti.

Coingecko'da yer alan verilere göre toplam piyasa değeri son 24 saatte yüzde 3.6 yükseldi. Aktif değer yeniden 2 trilyon doların üzerini gördü.

Bitcoin'deki yükseliş ise yüzde 2.7 oldu. BTC'nin fiyatı 43 bin 718 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 40.89'da kaldı.

Ethereum cephesindeki yükseliş BTC'yi geride bıraktı. ETH'nin fiyatı yüzde 3.6 artarak 3 bin 36 dolara yükseldi.

Ripple ise durgunluğu aşarak yükselişe geçti. XRP'nin fiyatı yüzde 4 yükseldi ve 96 cent oldu.

Öte yandan Dogecoin ise beklenen yükselişi göstermedi. Son 24 saatte yüzde 1.6 artış gösteren DOGE 20 centte kaldı.

MUSK: DEVLETLER YOK EDEMEZ

Kripto para dünyasının etkili isimlerinden milyarder girişimci Elon Musk CodeCon konferansında kripto paraların geleceğini değerlendirdi.

Devletlerin kripto para teknolojisini yavaşlatabileceğini belirten Musk ama bu paraların yok edilemeyeceğini öne sürdü.

Kripto teknolojisinin merkeziyetçiliği hedef aldığını bu nedenle Çin'in engellemeleriyle karşılaştığı belirtildi.

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