Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 30 Haziran 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftaya iyi başlayan kripto paralar piyasaları son 24 saatte çok fazla değişiklik gösterdi.

Yüzde 0.8 gerileyen piyasalar 1.45 trilyon dolara büyüklüğünde.

Saat 8.35 itibariyle Bitcoin yüzde 1.1 artış gösterdi. BTC'nin fiyatı 35 bin 10 dolara çıktı.

Ethereum, yüzde 0.6 artış gösterdi ve 2 bin 119 dolara yükseldi. ETH'nin toplam piyasa değeri 244 milyar dolar seviyelerinde.

Dogecoin'in fiyatı ise artış göstermedi. DOGE'un fiyatı yüzde 1.8 gerileyerek 25 cent oldu.

Ripple ise yatırımcısını sevindirdi. XRP'nin fiyatı yüzde 3,8 artarak 67 cente çıktı.

İSPANYA'DAN EUROYA ALTERNATİF DİJİTAL PARA ÖNERİSİ

İspanya'da iktidarı elinde tutan İspanyol Sosyalist İşçi Partisi, meclise dijital para tasarısı getirdi. Tasarıda euroya alternatif olarak bir dijital para çıkarılması önerisi getiriliyor.

El Economista'nın haberine göre öneriyle nakit kullanımının azatılması hedefleniyor. Tasarıda, Avrupa Merkez Bankası'nın dijital euro çıkar﻿​tma niyetine atıfta bulunuldu.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

