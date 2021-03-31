Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 31 Mart 2021 BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Yakın zamanda en yüksek seviyeleri gören kripto para piyasası yeniden artışa geçti. Dün yaşanan yüzde 4'lük değer artışından sonra piyasa büyüklüğü yüzde 2.27 daha artarak 1.87 trilyon dolar oldu.



Piyasanın önde gelen para birimi Bitcoin (BTC) 59 bin 700 dolar / 498 bin liranın üzerine çıktı. Bitcoin'in piyasa büyüklüğü de yeniden 1.1 trilyon doları aştı.

Ethereum (ETH) de yüzde 2.5 oranında değer kazanarak 1850 dolar / 15 bin 470 lirayı aştı.

Ripple (XRP) ise günlerdir gelen değer artışından sonra yüzde 2.76 oranında geriledi. Ripple fiyatı 56 cent / 4.70 lira civarında seyrediyor.

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