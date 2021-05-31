Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 31 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yeniden 1.5 trilyon dolar seviyesine geriledi. Piyasalar yüzde 1'e yakın değer kaybederek 1 trilyon 577 milyar dolar oldu.

Bitcoin'in fiyatı 35 bin dolara geriledi. BTC'nin piyasa hakimiyeti yüzde 41'de.

Ethereum da gerilemeye devam ediyor. ETH'nin fiyatı 2440 dolardan işlem görüyor.

Ripple son 24 saatte artış gösterdi. XRP fiyatı yüzde 13'ten fazla artış göstererek 99 cent oldu.

Dogecoin'in fiyatı değişiklik göstermedi. DOGE, 30 centte kalmaya devam etti.

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