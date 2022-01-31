Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 31 Ocak 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları dalgalı geçen bir haftanın ardından yeni haftaya düşüşle başladı.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasaların toplam büyüklüğü yüzde 3.7 azalarak 1.75 trilyon dolara geldi.

Saat 9.15 itibariyle Bitcoin'deki düşüş yüzde 2.9 oldu. BTC'nin fiyatı37 bin 75 dolar seviyelerine çekilirken piyasa hakimiyeti ise yüzde 40'ı aştı.

Ethereum'daki kayıp aynı sürede BTC'den fazlaydı. ETH'nin fiyatı yüzde 3.6 azaldı ve 2 bin 13 dolara geriledi.

Ripple cephesinde ise uzun süreli düşüşün devam ettiği gözlemlendi. Ocak ayının başında 1 doları kısa süreliğine aşan XRP'nin son fiyatı 58 cente geriledi.

XRP'deki değer kaybı ise yüzde 5.4 oldu. Ripple'ın son 7 gündeki değer kaybı yüzde 6.8 olarak kaydedildi.

Dogecoin cephesinde de düşüş görüldü. DOGE'un fiyatı yüzde 4 azaldı ve 13 cent sevilerine geldi. Ancak düşüşe rağmen aylar önce toplam piyasa değeri en yüksek olan 10 kripto para arasına yeniden girdi.

Bunun sebebi ise 10. sıradaki Terra'nın (LUNA) son 24 saatte yüzde 12 değer kaybederek 44 dolar 22 cent seviyelerine düşmesi oldu. LUNA'nın son 7 günlük değer kaybı ise yüzde 36.8 olarak ölçüldü.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

