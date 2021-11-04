Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 4 Kasım 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte konumunu korudu. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 04.11.2021 - 11:45

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 4 Kasım 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen faiz kararının kripto para borsaları üzerinde etkili olması bekleniyordu. 

Ancak Fed'in faizi sabit tutması kripto piyasalarda öngörülen hareketliliği sağlamadı. 

Coingecko'dan yer alan bilgilere göre kripto para piyasaları son 24 saatte binde 9 düşüş gösterdi. 

Öte yandan saat 11.40 itibariyle piyasalar 3 trilyon dolara yakın durmaya devam ediyor. 

'deki düşüş piyasaların biraz üzerinde oldu. BTC'nin fiyatı yüzde 1.1 geriledi ve 62 bin 100 dolara indi. Aynı sürede BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 41.07'ye geldi. 

Ethereum ise hafta genelinde olduğu gibi yine BTC'ye oranla iyi bir performans sergiledi. ETH binde 5 düşüşle 4 bin 548 dolarda kalmaya devam ediyor. 

Ripple ise aynı sürede az bir yükseliş gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 1.7 artarak 1.21 dolar oldu. 

Dogecoin ise yüzde 3 düştü. DOGE'un fiyatı 26 cent seviyelerinde seyrediyor. 

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