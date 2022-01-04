Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 4 Ocak 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftaya sakin başlayan kripto para piyasaları son 24 saatte düşüş gösterdi.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 9.20 itibariyle piyasaların toplam büyüklüğü yüzde 1.7 geriledi ve 2 trilyon 339 milyar dolara indi.

Aynı süre içerisinde Bitcoin'deki düşüş piyasaların üzerinde seyretti. BTC'nin fiyatı yüzde 1.8 düşerek 46 bin 272 dolar seviyesine geldi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 37.42 oldu.

Ethereum da değer kaybetti. ETH'nin fiyatı yüzde 1.9 azaldı ve 3 bin 753 dolar seviyesine indi.

Ripple'daki düşüş bugün de devam etti. XRP'nin fiyatı yüzde 2.4 azalarak 82 cente düştü.

Dogecoin değer kaybeden bir diğer kripto para birimi oldu. DOGE'un fiyatı yüzde 1 azaldı ve 17 centin sınırına geriledi.

MADENCİLİK ZORLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

Haziran ayında kolaylaşan kripto para madenciliği altı aydan uzun süredir zorlaşıyor. BTC hash oranı yeni yıla girdikten sonra 207.53 EH/s yükseldi.

Bu da BTC madenciliğinin tüm zamanların en zor seviyesine geldiğine işaret ediyor. Haziran 2021'de BTC hash oranı 57 EH/s idi. Yani Bitcoin kazmak 7 ayda neredeyse dört katı zorlaştı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

