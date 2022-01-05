Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 5 Ocak 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları dünkü düşüşün ardından son 24 saatte iki yönlü bir performans gösterdi. Yani piyasadaki bazı kripto paralar yükselirken bazıları düştü.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasaların toplam büyüklüğü son 24 saatte binde 6 arttı. Saat 11.50 itibariyle piyasaların toplam büyüklüğü 2 trilyon 371 milyar dolar oldu.

Aynı sürede Bitcoin'de çok fazla değişim olmadı. BTC'nin fiyatı binde 2 artış göstererek 46 bin 565 dolar seviyesine geldi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 37.16'ya geriledi.

Ethereum ise yüzde 1.3 değer kazandı. ETH'nin fiyatı 3 bin 829 dolara çıkarken, toplam piyasa değeri 455 milyar doları aştı.

Ripple son 24 saati sakin geçirdi. XRP'nin fiyatı binde 3 artarak 83 centte kaldı.

Dogecoin ise değer kaybeden para birimleri arasına girdi. DOGE'un fiyatı yüzde 1 düşerek 17 cent oldu.

ÇİN'DEN BİR YASAK DAHA

Kripto paralara karşı sert tutumuyla bilinen Çin'den bir yasak daha geldi. Hükümet kripto para işlemleri de dahil olmak üzere hiçbir kişi ve kurumun pazarlama yapılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

2021'in son günlerimde yayımlanan yasa taslağının 31 Ocak 2022 tarihine kadar hazır olacağı ve kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Önce kripto para madenciliğini yasaklayan Çin, ardından kripto para işlemlerini yasadışı ilan etmişti.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

