Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 6 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları kabus gibi bir haftasonunu geride bıraktı. Ancak yeni haftada da piyasalardaki değer kaybu devam etti.



Coingecko'da yer alan verilere göre piyasaların toplam büyüklüğü son 24 saatte yüzde 1.4 azalarak 2.4 trilyon doların altına geldi.

Saat 9.00 itibariyle Bitcoin'deki değer kaybı da yüzde 1.4 oldu. BTC'nin fiyatı 48 bin 883 dolardan işlem görüyor. BTC, cumartesi akşam saatlerinde 46 bin 600 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 38.68 oldu.

Ethereum'daki değer kaybı ise BTC'nin bir miktar üzerinde oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 1.7 azaldı ve 4 bin 144 dolara geriledi.

Ripple ise son 24 saati büyük yara alarak kapattı. XRP'nin fiyatı yüzde 6.1 azalarak 78 cente indi. Ripple cuma gününü 1 dolar seviyesinde kapatmıştı.

Dogecoin cephesinde de kayıp görüldü. Aynı süre zarfında DOGE'un fiyatı yüzde 5.8 azaldı ve 16 cente indi.

EL SALVADOR ALIMLARA DEVAM ETTİ

Kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüş pek çok bitcoin yatırımcısını endişelendiriyor. Ancak bunu "alım fırsatı" olarak değerlendirenler de var. Onlardan biri de El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele.

Genç Devlet Başkanı Bukele ülkesinin 150 Bitcoin daha aldığını duyurdu.



Bukele Twitter hesabından "El Salvador düşük fiyattan satın aldı. 48 bin 670 dolardan 150 Bitcoin aldık." ifadelerini paylaştı.

El Salvador Geçtiğimiz Eylül ayında Bitcoini yasal bir ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele bitcoin sayesinde yurtdışında yaşayan El Salvadorluların ülkeye para göndermelerinin kolaylaşacağını, turizm ve pek çok alanda ise yatırımların önünü açacağını savunuyor.

Uluslararası Para Fonu IMF ise El Salvador'u bitcoin'in yüksek riski nedeniyle uyarıyor ve ülkenin bitcoini yasal para birimi olarak kullanmaması gerektiği belirtiyor.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

